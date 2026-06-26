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Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulan 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bugün karnesini almaya çalıştığı öğrenildi. Kacar'ın ölümü ailesi ve okulunda büyük üzüntü yarattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde dün serinlemek için denize giren Zekiyenur Kacar (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kacar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kacar, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN KARNESİNİ ALACAKTI

Hayatını kaybeden lise öğrencisi Zekiyenur Kaçar’ın, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bugün karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Kaçar'ın ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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