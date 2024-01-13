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PENÇE-Kilit Harekatında şehit olan sözleşmeli erlerin cenazeleri memleketlerine getirildi

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PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri, Kahramanmaraş'a getirildi. Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından cenazeler, havalimanında karşılandı. Cenazeler, ailelerine teslim edilmek üzere araca taşındı. Şehitlerden Müslüm Özdemir'in cenazesi tören için Şerefoğlu Mahallesi'ne uğurlandı, Emrullah Gülmez'in cenazesi ise morga götürüldü.

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirilen sözleşmeli erler Müslüm Özdemir ile Emrullah Gülmez'in cenazelerini havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yerel yöneticiler ile şehitlerin yakınları karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan Türk bayrağına sarılı cenazeler, daha sonra araca taşındı.

Şehit Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, ikindi vakti düzenlenecek tören için Şerefoğlu Mahallesi'ne uğurlandı. Yarın toprağa verilecek Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi ise morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Şırnak Müslüm Terör Güncel Haberler

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