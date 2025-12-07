Görgel: Kahramanmaraş, UNESCO'ya katılarak dünya şehri olmuştur

KAHRAMANMARAŞ'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Edebiyat Şehri olarak dahil olmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın bu alanda UNESCO'ya dahil olana dünyanın ilk ve tek şehri olduğunu belirterek, "Bu kararla artık Kahramanmaraş kelimenin gerçek anlamıyla bir dünya şehri olmuştur" dedi.

Yetiştirdiği şair ve yazarlar nedeniyle 'Edebiyatın başkenti' olarak anılan Kahramanmaraş, 31 Ekim'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil oldu. Şehrin UNESCO'ya dahil olması nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin UNESCO için çok çaba harcadığını söyledi.

Oğuz, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır bu mutlu sonuca ulaşmak için danışmanlarıyla, akademisyenleriyle, uzmanlarıyla ve halkıyla çok çaba harcadı. Şimdi ise emeklerinin karşılığını aldılar. Kahramanmaraş, Anadolu şehirlerinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecine öncülük edecek. Kahramanmaraş almış olduğu bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır. Yazılı ve sözlü edebiyatın en güzel örnekleri verilmeye devam edecek burada. Bu çalışmalarla Kahramanmaraş'ın uluslararası alandaki görünürlüğü de daha da artacak. Edebiyat bu şehre katkı verecek" diye konuştu.

'BU ALANDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN İLK VE TEK ŞEHİR KAHRAMANMARAŞ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise UNESCO'ya edebiyat alanında dahil olmanın, şehrin yüzlerce yıldır süregelen büyük bir gerçeğin uluslararası tescille taçlandığı tarihi bir an olduğunu söyledi. Bundan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Görgel, "Kahramanmaraş'ımız; Barcelona'nın, Beyrut'un, Dublin'in, Bağdat'ın, Melbourne'ün, Tanca'nın, Lahore'un yer aldığı 63 şehirlik çok önemli bir ağın en yeni üyesi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil olan kahraman şehrimiz, bu ağın bu alanında Türkiye'yi temsil edecek ilk ve tek şehir oldu. Hepinizin bildiği gibi başta Yedi Güzel Adam olmak üzere Türk edebiyatının nice güzel şair ve yazarına annelik yapmış olan Kahramanmaraş'ımız düşünceye, dile ve estetiğe yön veren bir merkez olmuştur. Şairin, yazarın sesi bu topraklarda her zaman en gür haliyle yankılanmıştır. Bu zenginlik, bu derinlik ve bu kesintisiz üretim bizim için her zaman en büyük gurur kaynağı olmuştur. İşte bugün, bu tarihi hakikat artık yalnızca bizim bildiğimiz, bizim hissettiğimiz bir hakikat olmaktan çıkmış; UNESCO tarafından tescillenerek tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu ünvanın Kahramanmaraş'a tevdi edilmesi yalnızca hak edilmiş tarihi bir hakkın tesliminden ibaret değildir. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat merkezli güçlü vizyonuna ve edebiyatı bir kalkınma ekseni olarak tanımlayan kararlı şehir iradesine de duyulan uluslararası bir güven olarak okunmalıdır. Unutmadan söylemeliyiz ki bu kararla artık Kahramanmaraş kelimenin gerçek anlamıyla bir 'dünya şehri' olmuştur" dedi.

Programın sonunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e, şehrin UNESCO'ya dahil olduğunu gösterir belgeyi verdi.