Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "İyiliği İlmek İlmek Örelim Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar için kışlık giysi örüyor.

Fatih Mahalle Muhtarı Fatma Topçuoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında kadınlar, devlet korumasındaki çocukların kış aylarında kullanması için hayırseverlerin desteğiyle temin edilen iplerle atkı, bere, kazak, yelek ve eldiven hazırlıyor.

Örgü çalışmalarını evlerinde ve bir araya geldikleri zamanlarda sürdüren kadınlar, hazırladıkları ürünleri tamamladıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim ederek çocuklara ulaştıracak.

Çocuklar için 300'e yakın ürün hazırlandı

Mahalle Muhtarı Fatma Topçuoğlu, AA muhabirine, projenin kısa sürede ilçedeki tüm mahallelere yayıldığını söyledi.

Çocuklara destek olmak için yola çıktıklarını belirten Topçuoğlu, "Devlet korumasındaki ve kimsesiz çocuklarımıza anne şefkatini hissettirmek amacıyla atkı, bere, yelek, eldiven ve lif örüyoruz. Kadın muhtar olarak, bir anne olarak çocuklarımız için ne yapabilirim diye düşündüğümde bu proje aklıma geldi. Fikrimi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne anlattım. Projemizi olumlu karşıladılar ve böylece iyilik hareketimiz başladı." diye konuştu.

Çalışmanın kısa sürede büyüyerek ilçe geneline yayıldığını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"İlk etapta Fatih Mahallesi olarak başladığımız çalışmaya daha sonra ilçemizin dört bir yanından destek geldi. İyiliği ilmek ilmek ördüğümüz bu proje, kısa sürede ilçemizdeki tüm mahallelere yayıldı. Şu ana kadar yaklaşık 100 kadın çalışmamıza destek verdi. Bu dayanışmayla 250-300 civarında örgü ürünü ortaya çıktı. Duyurumuzun ardından bazı kadınlarımız evlerinde ördükleri ürünleri getirirken bazıları iplik desteğinde bulundu, bazıları da örgü örerek projeye katkı sağladı. Böylece zincirleme bir dayanışma oluştu. Halk Eğitimi Merkezi ve KAMEK kurslarında eğitim alan kursiyerlerimiz de çalışmamıza destek verdi. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Topçuoğlu, ay sonuna kadar örgü çalışmalarını sürdürerek hazırlanan ürünleri toplamayı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Butik işletmecisi Zerrin Yiğittekin ise Muhtar Fatma Topçuoğlu'nun projeyle kendilerine ulaşmasının ardından düşünmeden destek vermeye karar verdiklerini belirtti.

Yiğittekin, "Esnaf olduğum için örgü öremedim ancak iplik desteği sağlayarak projeye katkıda bulundum. Kadınlarımız da evlerinde ellerinden geldiğince ürün hazırlıyor. Bir kadının böyle bir çalışmaya öncülük etmesi ve çocukların yüzünü güldürecek olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Projeye örgü örerek destek veren ev hanımı Ayfer Narlı da kendisinin de özel gereksinimli bir çocuğu olduğunu belirterek çalışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Narlı, çocuklar için evinde yelek, kazak ve atkı ördüğünü söyledi.

Kaynak: AA