Kahramanmaraş'tan Denizli'ye yerleşen adam eşi ve üvey oğlunu öldürdü, cezaevinde intihar etti

Kahramanmaraş'tan deprem sonrası Denizli'ye yerleşen Ümit Mutlu Akpınar, eşi ve üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

KAHRAMANMARAŞ'tan deprem sonrası gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp, öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip, Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Büşra Akpınar ile Macit Gül'ün cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderilip, toprağa verildi.

Ümit Mutlu Akpınar, konulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'ndeki hücresinde bu sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar'ın kendini astığı belirlendi. Savcılık, Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.