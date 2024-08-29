6 ŞUBAT depremlerinde tavandaki beton bloklarında oynama meydana gelen ancak yapılan inceleme sonrası trafiğe bir engelinin olmadığı belirlenen Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, yeniden trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ankara'dan bir ekip geldiğini belirterek, "Şu anda tünelde inceleme yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Edebiyat Yolu bölümündeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 6 Şubat depremlerinde de bloklarının oynaması üzerine trafiğe kapatılmıştı. 2881 metre uzunluğundaki tünelin beton bloklarında dün oynama meydana geldi. Tünel trafiğe kapatıldı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nce bölgeye inceleme yapmak üzere teknik ekip gönderildi.

'RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ'

Ekipler tünelde incelemelerini sürdürürken, trafik akışı da eski güzergah Püren Geçidi'ne yönlendirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtirken, tünelin trafiğe ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, "6 Şubat depremlerinde de beton bloklarda oynama meydana gelmişti. O dönem incelenmiş ve bir engel teşkil etmediği için trafiğe devam edilmişti ancak dün beton bloklarda yine oynama olduğu bilgisi geldi. Bu oynamaların, depremlerde yaşananların devamın olup olmadığını bilemiyoruz. İnceleme ve tespit için teknik elemanlar istendi. Ankara'dan ekipler geldi ve şu anda tünelde inceleme yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz" dedi.

2020'DE AÇILMIŞTI

4,6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu 7 Kasım 2020'de açılmıştı. 11 çift tüplü, 2 viyadük ve 3 köprünün de yer aldığı yolun bir bölümü, Edebiyat Yolu olarak belirlenmiş ve güzergahtaki tünellere de Türk edebiyatının önemli isimleri olan Kahramanmaraşlı Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimleri verilmişti.