Kahramanmaraş'ta Oto Tamirhanesinde Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bir oto tamirhanesinde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdülkadim Ş., (20), av tüfeğiyle oynarken oto tamirhanesinde birlikte çalıştığı Ali Karaoğlan'ı (13) vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaoğlan morga götürülürken, Abdülkadim Ş., gözaltına alındı.
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