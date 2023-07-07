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Kahramanmaraş'ta Oto Tamirhanesinde Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Oto Tamirhanesinde Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta bir oto tamirhanesinde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdülkadim Ş., (20), av tüfeğiyle oynarken oto tamirhanesinde birlikte çalıştığı Ali Karaoğlan'ı (13) vurdu.  Olay yerinde hayatını kaybeden Karaoğlan morga götürülürken, Abdülkadim Ş., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Ali Karaoğlan Karaoğlan Güncel Haberler

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