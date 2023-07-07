Kahramanmaraş'ta Oto Tamirhanesinde Av Tüfeği Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir oto tamirhanesinde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.