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133. saatte gelen mucize herkese umut oldu! Nehir Naz ve ailesi enkazdan sağ çıkarıldı

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Kültür Sitesi'nin enkazında 133 saat sonra mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan önce 12 yaşındaki Nehir Naz Narlı'yı, ardından annesi ve babasını sağ olarak çıkardı. Ekipler, ailenin diğer üyesi 22 yaşındaki İsmet Narlı'yı kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, 133. saatte bir mucize haberi daha geldi.

Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da enkazdan sağ çıkarıldı

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri, yaptıkları dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da enkazdan sağ çıkarıldı

Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı. Ailenin diğer üyesi 22 yaşındaki İsmet Narlı'yı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Nehir Naz'ın anne ve babası da enkazdan sağ çıkarıldı

Öte yandan, Narlı ailesinin yaşadığı Kültür Sitesi'nin binanın otopark kısmına kadar çöktüğü belirtildi. Enkazda sıkışan ailenin, araç ve eşyalar arasında oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

İmbat Madencilik Kahramanmaraş Yozgat Manisa Güncel Haberler

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