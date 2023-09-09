Kahramanmaraş'ta Kamyon Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin isimleri Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olarak açıklandı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.