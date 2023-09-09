Kahramanmaraş'ta Kamyon Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin isimleri Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olarak açıklandı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel