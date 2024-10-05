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Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

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Kahramanmaraş'ta bir kadın, pompalı tüfekle hastaneye girerek sağlık çalışanlarını rehin aldı. Sağlık çalışanları korkuyla masaların altına gizlenirken, pompalı tüfekli kadın güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta bir kadın, pompalı tüfekle hastaneye girerek sağlık çalışanlarını tehdit etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Hastaneye Pompalı Tüfekle Giriş: 1 Gözaltı

POMPALI TÜFEKLİ KADIN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi. Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Hastaneye Pompalı Tüfekle Giriş: 1 Gözaltı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta Hastaneye Pompalı Tüfekle Giriş: 1 Gözaltı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Cep Telefonu Güvenlik Hastane 3-sayfa Sağlık Güncel Suç

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Yorumlar (4)

Cemal Koyun:

millet kafayı yeni sonumuz hayır olsun siyasiler milletin vekilleri baştan sona siz suçlusunuz

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Emin Tas:

Eeyyyy hükümet nerdesin nerde

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Çağatay Çetin:

ülke iyice tımarhaneye döndü

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izzet Ulas:

Valla başka ülkede yaşayamam.

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