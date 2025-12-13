Haberler

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki İsmet Tarık Keçe, kendisinden ayrılan ve konuşmak istemeyen eski sevgilisi 21 yaşındaki Sultan Değirmenci'nin evinin önüne gidip beklemeye başladı. Keçe, bir süre sonra aracıyla eve gelen genç kadını defalarca ateş ederek öldürdü. İfadesinde cinayeti itiraf eden katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • İsmet Tarık Keçe, Sultan Değirmenci'yi oturduğu sitenin önünde tabancayla ateş ederek öldürdü.
  • İsmet Tarık Keçe, cinayeti itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Tekerek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı.

KONUŞMAK İSTEMEYİNCE EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi. Telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

TABANCAYLA PEŞ PEŞE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren Değirmenci'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli kısa sürede suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Bir kere bir kadınla birlikte olunca onu kendi malıymış gibi gören bir zihniyete sahip bir yetiştirilme tarzı,inanış ve yaşam döngüsü her poku yer!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

