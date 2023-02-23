Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir ilçenin daha afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Tatar, "Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayatı etkileyen afet bölgesi' olarak ilan edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili vuran 2 büyük depremle ilgili son gelişmeleri açıkladı. AFAD Başkanlığı'nda depremlere ilişkin verileri aktaran Tatar, gelecek günlerde büyük dereceli artçı sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Tüm depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını 17 gün içerisinde kaydettik. Yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Birçoğu da hissedilecek derecede. Önümüzdeki günlerde de 5 üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz" dedi.

"SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİ DE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ"

Söz konusu iller harici, deprem bölgesine yakın bazı illerde de hasarların oluştuğunu belirten Tarar, "Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Çünkü her hangi bir artçı sarsıntıda yıkılma riski var. Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Niğde, Sivas Gürün, Kayseri'nin bazı ilçelerinde hasarlı binaların olduğuna dair bilgiler var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayatı etkileyen afet bölgesi' olarak ilan edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNALAR

İnşaat halindeki binalarla ilgili izlenecek süreç hakkında da konuşa Tatar, "Tamamlanmamış, inşaat halindeki binalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tanımlanmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporla bu binaların durumu netleşecek" dedi.

"510'A YAKIN FARKLI ARAŞTIRMACI SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tatar, "Sahada çok sayıda araştırmacı çalışma yürütüyor. Birbirinden farklı 109 proje kapsamında, 59 farklı kurumdan 510'a yakın farklı araştırmacı sahada görev yapıyor. Diğer kurumlardakilerle birlikte ise bu sayı 700 civarında" diye konuştu.