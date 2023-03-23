Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, merkez ve çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.
BİR DEPREM DE HATAY'DA
Öte yandan Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 09.05 itibarıyla 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.