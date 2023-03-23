Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.