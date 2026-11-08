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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yer alan Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışını aldı. İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki dağ, kar yağışıyla beyaza bürünürken zirvede sarı, yeşil ve kızıl sonbahar tonları kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçenin 3 bin 50 metre yüksekliğindeki ve Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan Berit Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Dağın zirvesi ise sonbahar renkleriyle farklı bir güzellik oluşturdu.

Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu Berit Dağı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaraya büründü.

Kaynak: AA
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