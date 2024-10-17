Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Haritalandırma Çalışmaları Tamamlandı

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Haritalandırma Çalışmaları Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zemin kaymaları ile ilgili haritalandırma çalışması gerçekleştirdi. Ekinözü ilçesinde 4,6 metre, Hatay'da ise 2,5 metre kayma tespit edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, bölgede yapılacak alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere haritalandırma çalışması yapıldı. Yapılan ölçümlerde en fazla zemin kayması 4,6 metre ile Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ve 2,5 metre ile Hatay'da tespit edildi. Deprem bölgesindeki zemin kaymaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni haritalara da yansıdı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve kamuoyunda 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede yapılacak alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere haritalandırma çalışması yapıldı. Çalışmalarda, fay hattı çevresinde kaymaların yaşandığı zeminler tespit edildi. Haritalandırma çalışmaları için kullanılan ve uçaklara entegre edilen yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinaları ile çekilen deprem bölgesi fotoğraflarında (ortofoto), en çok kaymanın 4,6 metre ile Kahramanmaraş'a bağlı Ekinözü ilçesinde ve ardından 2,5 metre ile Hatay'da olduğu tespit edildi. Deprem bölgesindeki zemin kaymaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni haritalara da yansıdı. Deprem bölgesindeki 11 ilde 6 Şubat öncesi ve sonrasında çekilen yüksek çözünürlüklü ortofotolar, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede, harita üzerinde yer yer kaymaların yaşandığı belirtildi.

'ÇARPICI SONUÇLARA ULAŞILDI'

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı Harita Üretim Birim Sorumlusu Mustafa Yaman, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bir harita çalışması yapıldığını belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında hem görüntü alımları hem de saha çalışmaları koordineli bir şekilde ve diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürütülerek sonuç ürünler elde edildi. Bu sonuç ürünler söz konusu altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere hızlı bir şekilde üretildi ve bunun akabinde de daha hassas veriler aynı şekilde üretilerek, karar destek mekanizmalarına, deprem sonrası yapılacak olan çalışmalara altlık teşkil etmek adına kurumumuz tarafından doğrudan fiziksel olarak ya da web servislerle sunulmuştur" dedi.

Sahada yapılan ölçümler sonucunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Yaman, "Afetin büyüklüğünü gösterebilmek adına noktasal olarak en fazla Ekinözü'nde 4,6 metre civarında konum hasarı tespit edilmiştir. Hatay'da da 2,5 metrelere varan konum hasarları söz konusu olmuştur. Bunlar konum bazında gerçekleşen hasarlardır. Fay hattında olan noktalarımız çok daha fazla etkilenmiş ama fay hatlarından uzakta olan noktalarımız çok daha az etkilenmiştir. Tabii bu noktalar tesis anlamında da yıkıcı bir etkiyle sarsılmıştır" ifadelerini kullandı.

YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİ TESPİT EDİLDİ'

Fay hattında olan tüm doğal ve yapay tesislerin bu minvalde bir konum hasarına uğradığını aktaran Yaman, "Yapılan çalışmalarda da çeşitli parsel ve tesis ölçümlerinde, detay ölçümlerinde bu tür kaymaların söz konusu fay hattı üzerinde net olarak görüldüğü, fay hattından uzaklaştıkça 4 metrelerden 2 metre, 1 metre, 50 santimlere kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Yapılan ortofoto üretimlerinde sadece meskun sahalarda değil, gayrimeskun sahalarda da tarımsal alanlarda da fay hattının kırılmasından kaynaklı yüzey değişikliklerinin yaşandığı tespit edilmiştir. Gayrimeskun sahada da ciddi hasar tespit çalışmalarına altlık teşkil eden ortofoto üretimleri kurumumuzca da gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Doğal Afetler Kahramanmaraş Ekinözü Deprem Güncel Sağlık Çevre Yaşam Hatay

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgasında yumruklanan gencin beyin ölümü gerçekleşti

Kıskanç kocanın tek yumrukla yere serdiği gençten üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir? 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Kadıköy, Şile, Beykoz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.