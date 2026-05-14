Depremi yaşayan hemşire, hayat kurtarmak için UMKE'ye katıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Gaziantep'te yakalanan hemşire Ömer Yasukan (29), yaşadıklarından etkilenerek olası afetlerde daha fazla yardımcı olabilmek için UMKE'ye gönüllü oldu. Batman'da düzenlenen eğitimleri tamamlayan Yasukan ile birlikte kentteki UMKE personeli sayısı 258'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı UMKE temel eğitimleri, Batman'ın Beşiri ilçesindeki Kıra Dağı Mesire Alanı'nda tamamlandı. 5 gün süren zorlu eğitimlerde 25 yeni gönüllüye; Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olay yeri yönetimi ve kısıtlı alanlarda medikal kurtarma konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimleri tamamlanan 25 kişinin de dahil olmasıyla, kentte görev yapan UMKE personeli sayısı 258'e ulaştı.

'GÖRDÜKLERİM BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ'

Eğitimi başarıyla tamamlayanlardan hemşire Ömer Yasukan, Kahramanmaraş merkezli depreme görev yaptığı Gaziantep'te yakalandığını ve yaşadıklarından sonra UMKE personeli olmaya karar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Nizip Devlet Hastanesinde görev yapıyordum. O gün nöbet çıkışında, tam uyuyacağım sırada aniden deprem oldu. Depremin şokunu atlattıktan sonra önce nişanlımı güvenli bir alana bıraktım. Evimin yakınında bulunan ve çok sayıda vatandaşın içinde bulunduğu bir bina vardı. Maalesef ki yıkılmıştı. Nişanlımı güvenli bir yere bıraktıktan sonra ilk yaptığım iş oraya gitmek oldu. Olay yerine vardığımda itfaiye ekipleri oradaydı. İtfaiye ekiplerine önce kendimi tanıttım ve sağlık çalışanı olduğumu belirttim. Onların yönlendirmesiyle beraber hastalara müdahale etmeye başladık. O deprem esnasında insanların verdiği mücadele, gördüklerim beni çok derinden etkilemişti. Buna bağlı olarak da bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Tayinim Batman'a çıktıktan sonra, Batman UMKE ekibine dahil olmayı gönüllü olarak istedim. Şu an temel UMKE eğitimlerimi tamamladım. Allah göstermesin, bundan sonra olabilecek herhangi bir afet durumunda vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet vermek istiyorum. Bundan dolayı UMKE ailesine katılmış bulunmaktayım. Olası herhangi bir afet durumunda ben ve arkadaşlarım vatandaşlarımız için canla başla mücadele edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Kahramanmaraş depreminde maalesef ki birçok acıya da tanık oldum. Başka acıların yaşanmaması bizim için en büyük temennidir. Bu yüzden sahada görev alan tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar."

'EĞİTİMLERİN AMACI OLAY YERİNDE DOĞRU MÜDAHALEYİ SAĞLAMAK'

Batman Afet Birim Sorumlusu Hüseyin Temiz de verilen eğitimlerle personelin daha verimli ve etkin hizmet sunabilmesini amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"UMKE ekiplerimiz deprem, sel, trafik kazası gibi çok sayıda yaralının olduğu, olay yeri yönetiminin gerektiği ve medikal kurtarmanın gerektirdiği tüm alanlarda görev almaktadır. 2026 yılı içerisinde düzenlenen eğitimle beraber 258 UMKE personelimiz mevcuttur. Verilen UMKE temel eğitiminde UMKE personellerimize KBRN, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olay yeri yönetimi ve kısıtlı alanlarda arama kurtarma eğitimleri gibi çeşitli eğitimler verildi. Bu eğitimler bakanlığımızın belirlediği 5 günlük UMKE temel eğitimiyle 25 personele yönelik yapıldı. Batman UMKE ekiplerimiz daha önce Elazığ depremi, Van'daki çığ faciası, Maraş depreminde hem Maraş'ta hem Adıyaman'da hem de Diyarbakır'da ve Batman'daki tüm görevlerde görev almıştır. Bu eğitimlerdeki temel amacımız personelin bir arada çalışmasını geliştirmek, personelin daha verimli ve etkin hizmet sunabilmesini sağlayabilmek, olay yerinde hasta ve yaralıya daha faydalı ve daha doğru müdahaleyi sağlayabilmektir. Verdiğimiz tüm eğitimler afet ve olağan dışı durumlarda bir cana can olabilmek, bir yaralıya uzanan el olabilmek içindir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı