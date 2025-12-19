Depremde Yıkılan Saray Apartmanı Davasında Sanıklara 2 ile 4 Yıl Arasında Hapis Cezaları Verildi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Saray Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle açılan davada, sanıklara 2 yıl 11 ay ile 4 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi ve adli kontrol kararının devamına hükmedildi. "Geçmişleri, cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri ile mahkemeye yansıyan olumsuz bir kişilikleri veya davranışlarının bulunmaması", sanıkların lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezalarda indirim yapıldı.

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saray Apartmanı'nın bir kısmının yıkılması sonucu, binanın zemin katındaki iş yerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Saray Apartmanı'yla ilgili iddianame, depremin üzerinden 1000 gün geçtikten sonra kabul edildi. Fenni mesul Memet Temur ile müteahhit Ali Kaya'nın ortakları Aligül Çiçek ve Ahmet Yıldız hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma", müteahhit Ali Kaya hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından dava açıldı.

Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Saray Apartmanı davasında 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, depremde babasını ve abisini kaybeden Merve Sözbir, beyanında sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında; sanıklar Ahmet Yıldız, Ali Kaya ve Aligül Çiçek'in "söz konusu binanın müteahhitleri olduklarını ikrar ettiklerini, yıkılan binanın inşai faaliyetlerini finanse ettiklerini, malzeme kalitesi ve niteliğini belirleyerek yapım sürecinde aktif rol aldıklarını" ifade etti. Mütalaada, inşaatın statik projesini çizen ve fenni mesullüğünü yapan kişinin ise sanık Memet Temur olduğu belirtildi. Mütalaada, sanık Ali Kaya'nın yaklaşık 10 yıl boyunca ailesiyle birlikte aynı binada ikamet ettiği ve zemin kattaki bağımsız bölümde kıraathane işlettiği kaydedildi.

Yapı sahipleri Ahmet Yıldız ve Aligül Çiçek ile statik proje müellifi ve fenni mesul Memet Temur'un, "binanın yapım aşamasındaki sorumlulukları dikkate alındığında, öngörmeleri gereken neticeyi istememelerine rağmen yükümlülüklerine uygun davranmadıkları" vurgulandı. Yeterli ve nitelikli malzeme kullanılmaması, projelerin sağlamlık ve depreme dayanıklılık koşullarına uygun hazırlanmaması ve mimari projeye aykırı şekilde çatının beşik çatı olarak inşa edilmesi gibi kusurlu hareketler sonucu, depremin etkisiyle binanın yıkıldığı ve binada bulunan kişilerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Savcı, bu kapsamda sanıklar Memet Temur, Ahmet Yıldız ve Aligül Çiçek'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçunu işlediklerini, sanık Ali Kaya'nın ise yapıyı kendi ve ailesi için yaptırması ve binada ikamet etmesi hususları dikkate alındığında eyleminin "taksir" düzeyinde kaldığı kanaatine varıldığını kaydetti.

Müşteki avukatı, "Dosyada mevcut raporlarda belirtildiği üzere sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri sabittir. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Müvekkiller yapının inşasında en iyi malzemeleri kullanmışlardır"

Sanık avukatları ise dosyada mevcut bilirkişi raporlarının hüküm kurmaya yetersiz olduğunu savunarak, "Müvekkiller yapının inşasında en iyi malzemeleri kullanmışlardır. Müvekkillerin bu olayda kusuru bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkillerin öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık fenni mesul Memet Temur'a "bilinçli taksir" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi; "sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri ile mahkemeye yansıyan olumsuz bir kişiliği veya davranışının bulunmaması" lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek indirim yapıldı ve sanığın 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanıklara 2 ile 4 yıl arası hapis cezası

Heyet ayrıca sanıklar müteahhit Ali Kaya, Aligül Çiçek ve Ahmet Yıldız'a aynı suçtan önce 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ardından aynı gerekçelerle "iyi hal" indirimi uygulanarak cezaları 2 yıl 11 aya düşürüldü.