Kahramanmaraş Belediye Başkanı Çubuk'a ziyarette bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ankara'nın Çubuk ilçesine ziyarette bulundu.

Yılmazcan, bir araya geldiği Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve ilçe halkına deprem sonrası kendilerine yardım etmek için seferber olmalarından dolayı teşekkür etti.

Esnafı da ziyaret eden Yılmazcan, bir yandan afetin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan bu süreçte yanlarında olanları unutmadıklarını kaydetti.

Demirbaş ise "Olayın duyulduğu andan itibaren herkes bir yürek olarak kenetlendi. Halkımız elinde ne varsa maddi, manevi bir destek sağlamak için adeta seferber oldu. Kimi yardım için bölgeye koştu, kimi de burada yardım toplamak için seferber oldu." ifadesini kullandı.

Ziyarete AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve eski milletvekillerinden Mehmet Yilmazcan da eşlik etti.