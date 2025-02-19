Kahramankazan'daki 4 Okul, Erasmus+ Programı'na Kabul Edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 4 okulun Erasmus+ Programı K121-SCH kapsamında Okul Eğitimi Akreditasyon başvurusu kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki Yüzüncü Yıl İstiklal ve Atatürk ilkokulları ile Bilim ve Sanat Merkezi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Erasmus+ programına kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, elde edilen bu başarının ilçedeki eğitim camiası için çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Bu süreçte emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, uluslararası eğitimde öncü olma yolunda ilerleyen okullarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projeyle, farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini yakından tanıma, iyi uygulamaları yerinde görme ve eğitim kalitesini artırma fırsatı bulunacak, öğrenciler de kültürel değişimlerle kendilerini geliştirme ve dünya vatandaşlığı bilinci kazanma şansı elde edecek.