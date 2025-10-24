Kahramankazan'da Gazzelilere Destek Kermesi Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Gazzelilere destek amacıyla kermes organize edildi.

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Bir Okul Bin Umut Gazze" temalı kermeste, gönüllü veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Kahramankazan'da da vicdanların harekete geçtiğini söyledi.

Gazze halkına destek amacıyla 31 okulda kermes düzenlendiğini belirten Yılmaz, kermeslerden elde edilen gelirin AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştıracağını kaydetti.