Haberler

Kahramankazan'da Gazzelilere Destek Kermesi Düzenlendi

Kahramankazan'da Gazzelilere Destek Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Gazzelilere destek amacıyla 'Bir Okul Bin Umut Gazze' temalı bir kermes düzenlendi. Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü aileler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yılmaz, bu kermeslerin 31 okulda düzenlendiğini ve elde edilen gelirlerin AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını belirtti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Gazzelilere destek amacıyla kermes organize edildi.

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Bir Okul Bin Umut Gazze" temalı kermeste, gönüllü veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Kahramankazan'da da vicdanların harekete geçtiğini söyledi.

Gazze halkına destek amacıyla 31 okulda kermes düzenlendiğini belirten Yılmaz, kermeslerden elde edilen gelirin AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştıracağını kaydetti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.