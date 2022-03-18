Kahramankazan'da budama ve aşılama eğitimi verildi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve ağaçlarında budama ve aşılama konusunda eğitim verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenen kursa katılan üreticilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından teorik eğitim verildi.

Bir kursiyere ait meyve bahçesinde, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz tarafından budama ve aşılama uygulaması gösterildi.

Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Kahramankazan Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Uzmanlaşıyor" projesi kapsamında üreticilere eğitimler de verildi.

Prof. Dr. Turan Karadeniz, yaptığı açıklamada, ilçedeki üreticilere hem teorik hem de uygulamalı olarak meyvecilikte budama ve aşılamayla örtü altı yetiştiriciliği konularında eğitimler verdiklerini, üreticilerin gerek katılım sayısı gerekse de öğrenme konusunda ilgili olduklarını kaydetti.