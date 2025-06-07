Kahramankazan'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Kahramankazan'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Kahramankazan Kaymakamlığınca Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar ile Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, törende ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Programın ardından Parlar ve Çırpanoğlu, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti, evlerinde görüştükleri şehit yakınlarıyla da bayramlaştı.

Çırpanoğlu, ziyarette, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirildiği özel günler olduğunu belirterek, "Biz de ilçemizde siyasi kavgalardan uzak, hemşehrilerimizle keyifli ve huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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