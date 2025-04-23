Kahramankazan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programın ardından Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.
23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu tarafından verildi.
Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Milli Egemenlik İlkokul bahçesinde konser verdi.