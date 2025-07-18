Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve beraberindekiler, etkinlikler kapsamında Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Buradaki taziyeevinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edilerek kırmızı karanfil bırakıldı, dua edildi.

Daha sonra Ulu Cami'de mevlit okutularak şehitler için lokma dağıtıldı.

Katılımcılar, Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği ile Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesine de ziyarette bulundu.

Müze Müdürü Ali Haydar Atalar, 15 Temmuz demokrasi müzelerinin hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve teşrifleriyle kurulduğunu belirtti.

Atalar, şöyle konuştu:

"15 Temmuz demokrasi müzeleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramankazan ilçemizde de millet egemenliğini, demokrasiyi, şehitlerimizin aziz ruhunu ve kahraman gazilerimizi ebediyen yaşatmak üzere vücut ve teşekkür bulmuştur. Malumunuz, binlerce yıldır bu coğrafyada hüküm sürüyoruz, yerin altında yerin üstünde medeniyetler, mimariler inşa ettik. Binlerce yıldır bu coğrafyada olmamızı hazmedemeyenler, dahili ve harici her daim düşmanlarımız olmuştur. Ancak tarih şuna şahitlik etti ki bizler bu coğrafyada bir arada durmayı başardığımız müddetçe bu aziz coğrafyayı hiçbir zaman düşman postalına ezdirmedik."