Kahraman Uzman Çavuş Kemal Ekri Son Yolculuğuna Uğurlandı

BALIKESİR'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri (29), memleketi Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün gece saatlerinde cinayetten hükümlü cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in otomobilini gasbedip tabancayla vurduğu Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, görev yaptığı Edremit 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Ekri için Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığında bulunan Ahi Mesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Ekri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve Ekri'nin silah arkadaşları katıldı. Ekri'nin cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'SOKAKTA TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ İNSANLAR VAR'

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu, yeğeninin 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de ve Libya'da görev yaptığını belirterek, "Birliği, Balıkesir Edremit olduğu için oraya da zaten bir hafta önce gitmişti. 4 Ekim'de kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi ama meydanlarda gezenler terör örgütlerinden daha terör, daha tehlikeli insanlar var sokaklarda" diyerek tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirtti.

Kemal Ekri'nin kardeşi Burak Ekri ise ağabeyi ile çok iyi ilişkilerini olduğunu ifade ederek, "Her şeyime o yardımcı olurdu. Kalleşçe bir saldırının kötü tarafı oldu. Çok acılıyız. Bu durumu hiç anlatmak istemiyorum. Ama bu zamana kadar devletine en iyi şekilde katkı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı. Ama sonu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana 'Birlikte göreve gideceğiz, sen de asker olacaksın, seni ona göre eğitiyorum' derdi" ifadelerini kullandı.