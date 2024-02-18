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Kahire'de Yemenli askeri yetkili öldürüldü

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Mısır'ın başkenti Kahire'de Yemen Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi dairesinde ölü olarak bulundu. Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Yemen Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi elleri kelepçeli ve defalarca bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

YEMENLİ ÜST DÜZEY ASKER, KAHİRE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi. Büyükelçiliğin, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Kahire'de Yemenli askeri yetkili öldürüldüTümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi

Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.

ELLERİ KELEPÇELİ, VÜCÜDUNDA ÇOK SAYIDA BIÇAK YARASI VAR

Yemen'deki yerel medyada konuyla ilgili yapılan haberlerde, Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla Kahire'deki dairesinde ölü bulunduğu bilgisine yer verildi. Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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