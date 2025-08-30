Kahire'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla Büyükelçilik konutunda Ordu Günü düzenledi.

Etkinliğe Mısırlı seçkin konuklar, farklı ülkelerden büyükelçiler, çok sayıda askeri ataşe, Türk vatandaşları ve Mısırlı basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk ordusunun Mısır ordusu gibi dünyanın en güçlü ve en saygın orduları arasında bulunduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk sınırlarının ve Türk vatanının güçlü savunmasını sürdürdüğünü, caydırıcılığını en üst düzeyde tutmaya devam ettiğini ifade eden Şen, aynı zamanda NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler vasıtasıyla barış ve güvenliğe katkı sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik ve kendine yeterlilik oranının yüzde 85'e ulaştığını kaydederek, Türkiye'nin bu alanda elde ettiği kapasite ve teknolojiyi başta Mısır olmak üzere dost, müttefik ve kardeş ülkelerle paylaştığını söyledi.

Türkiye ve Mısır'ın savunma sanayisinde işbirliği ve sinerji yapma kapasitelerinin çok yüksek olduğunu belirten Şen, Mısır'ın Arap Sanayileşme Örgütü, Savunma Bakanlığı askeri fabrikaları, Askeri Üretim Bakanlığı fabrikaları ve Kadir fabrikası gibi altyapısıyla bu alanda ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu, bunun da iki ülke arasında imalat, teknoloji ve yenilik anlamında işbirliği için büyük bir fırsat yarattığını ifade etti.

Şen, bu bağlamda, Türk HAVELSAN firması ile Arap Sanayileşme Örgütü arasında imzalanan, dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava aracının üretimini öngören anlaşmanın ikili işbirliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türk savunma sanayinin Mısır'ın savunma kapasitesine ve stratejik konumuna verdiği önemin göstergesi olarak, Türkiye'nin geçen yıl EDEX Fuarı'na 24 firma ile katıldığını, bu yıl ise 70'i aşkın firma ile katılım sağlayacağını söyledi.

Geçen yılın Türkiye ile Mısır arasında askeri işbirliği bakımından çok olumlu gelişmelere sahne olduğunu ifade eden Şen, Mısır Genelkurmay Başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve uzun yıllardan sonra iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı düzenlendiğini hatırlattı.

Büyükelçi Şen, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelliği, ehliyeti, tarihi ve gelenekleriyle ülkenin en güçlü kurumu olduğunu ve hem Türkiye'de hem de dünyada takdir edildiğini söyledi.

Türk ordusu ile Mısır ordusunun bölgelerinde istikrar ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Şen, her iki ordunun da çeşitli risk ve tehditlere karşı caydırıcılığını muhafaza etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Şen ayrıca, Türk ve Mısır ordularının gelenek ve disiplinleriyle birbirlerine çok benzediğini, tarihsel köklerinin de birbirleriyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.