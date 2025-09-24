Kağıthane'de Avukata Silahlı Saldırı

KAĞITHANE'de avukat Murat K.(34) bir restoranda oturduğu sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan avukat Murat K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat K.'ye silahlı saldırıda bulundu. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor. Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.