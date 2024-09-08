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Kağıthane Belediyesi Bin 100 Çocuğu Sünnet Ettirdi

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Kağıthane Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği toplu sünnet programında bu yıl bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen çocuklar adına da Hasbahçe'de sünnet şöleni yapıldı. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi.

KAĞITHANE Belediyesi'nin gelenek haline getirdiği toplu sünnet programında bu yıl bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen çocuklar adına da Hasbahçe'de sünnet şöleni yapıldı. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Kağıthane Belediyesi bu yıl da toplu sünnet geleneğini sürdürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bin 100 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen çocuklar adına da Hasbahçe'de eğlenceli bir şölen düzenlendi. Çocuklar aileleriyle birlikte sünnet şöleninde unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı.

Etkinliğe AK Parti'nin İstanbul milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şölene katılarak ailelerin sevincine ortak oldu. Öztekin, " Evlatlarımız anlaşmalı olduğumuz hastanelerde; oldukça steril bir ortamda uzman hekimler eşliğinde sünnetlerini oldular. Hepsi şu an sağlıklı bir şekilde aramızdalar. Maşallah her birine kıyafetleri çok yakışmış, çok da yakışıklı olmuşlar. Bugünü en güzel şekilde hatırlasınlar istiyoruz. Onlar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledik" dedi.

Aileler de belediyenin bu hizmetinden mutlu olduklarını çocukların da böyle etkinliklerde gönüllerince eğlenip keyif vakit geçirdiğini söyledi.

Çocukların bugünü en güzel şekilde hatırlamaları için etkinlik alanına oyun grupları konuldu. Yanı sıra sahne gösterileri, ikramlar ve müzik eşliğinde çocuklar hep birlikte doyasıya eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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