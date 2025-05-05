Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

KAEÜ'de Adalet ve Kariyer Konferansı Gerçekleştirildi

KAEÜ'de Adalet ve Kariyer Konferansı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 'Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri' konferansında, adaletin önemi ve hukuk önünde eşitlik ilkesi ele alındı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, bağımsız yargının demokratik devletin temeli olduğunu vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezince "Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, adaletin, birey haklarının korunması, hukuk önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumsal barışın tesis edilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

?Bireylerin kendilerini güvende hissettiği, haklarını özgürce arayabildiği, adil ve tarafsız bir yargı sistemine sahip toplumların, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğini vurgulayan Demiryürek, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılama süreçleri, demokratik bir devletin temel taşlarıdır." dedi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ahilik temelinde usta çırak ilişkisini önemsediklerini, meslek büyüklerini misafir ederek, tecrübe ve birikimlerini öğrencilere aktarmalarını istediklerini söyledi.

"Adaletin Zirvesinde Bir Kariyer: Anayasa Mahkemesi Deneyimleri" konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş ise kurumun faaliyetleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesinin birçok konuyu görüştüğünü, daha çok hak temelli bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Menteş, "63. kuruluş yıl dönümünü geçen hafta kutladık. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı uluslararası bir program oldu. Çok sayıda ülkeden katılanlar vardı. Tecrübe paylaşımı açısından bu kuruluş yıl dönümlerinin çok ciddi katkısı var." diye konuştu.

Ardından merkezin müdürü Doç. Dr. Emine Şener ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Menteş, gençlerin kendi meslekleriyle ilgilendiklerini, en azından kariyer planlaması anlamında daha yakından takip ettiklerini gördüğünü söyledi.

Gençlere hayata kendilerini yetiştirecek seviyede bilgi sahibi olmalarını öneren Menteş, "Bizim vatandaşa davranış şeklimiz, aslında devletin görünen yüzünü belirleyecek. Dolayısıyla nasıl bir devlet görmek istiyorsak, merhametli, iyi adil bir devlet görmek istiyorsak öyle davranalım." dedi.

Programın sonunda KAEÜ Rektörü Karahocagil, Menteş'e günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho dahil bütün takımı gönderiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.