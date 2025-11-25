Kadir Yıldız, Kısıtlı İmkanlarla Koşuyor, Büyük Hedefleri Var

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Kadir Yıldız (18), Amerikalı ultra maraton koşucusu David Goggins'ten etkilenip uzun mesafe koşularına başladı. Yazın antrenman yapan ve 2 yılda kış aylarında eksi 20 derecede ilçeden Bingöl'e 2 kez 50 kilometre koşan Yıldız, Erzurum kara yolunda da 100 kilometre koştu. Yıldız, 1 yıl içinde tam triatlon ve 330 kilometrelik ultra maratonu tamamlayıp, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek için kulüplerden destek bekliyor.

Soğukpınar köyü Binkoz mezrasında yaşayan ve Karlıova Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemde kilo problemi yaşayan Kadir Yıldız, 2 yıl önce çevresinden aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle zor bir süreç geçirip, bir süre eğitimine ara vererek eve kapandı. Lise eğitimini açıktan sürdürmeye başlayan Yıldız, bu süreçte de Amerikalı ultra maraton koşucusu David Goggins'ten etkilenerek mezrada ve köyde koşuya başladı. Düzenli antrenmanlarla yaklaşık 25 kilo veren ve form tutan Yıldız, kısıtlı imkanlara rağmen koşuya devam etti. Yaz aylarında antrenmanlarını sürdüren Yıldız, kış aylarında da eksi 20 derecede ilçeden Bingöl'e 2 kez 50 kilometre koşu yaptı.

'DAHA BÜYÜK HEDEFLERİM VAR'

Erzurum kara yolunda da 3 ay önce 100 kilometre daha koşan Yıldız, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşıyorum. Bireysel olarak uzun mesafe, şehirler arası koşular yapıyorum. 17 yaşında, hipotermi riskinin yüksek olduğu eksi 20 derecede 2 kez Karlıova'dan Bingöl'e 50 kilometre koştum. Yaklaşık 3 ay önce de 18 yaşıma girmeden Karlıova'dan Erzurum istikametine doğru 100 kilometre daha koştum ama artık daha büyük hedeflerim var. Bir sene içinde bir tam triatlon ve 330 kilometrelik bir ultra maraton tamamlayacağım" dedi.

'İMKANLARI KISITLI HAYALLERİ BÜYÜK GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Bugüne kadar her şeyi kendi imkanlarıyla yaptığını ve artık atletizm kulüplerinden de destek beklediğini belirten Yıldız, "Şu ana kadar pek çok şeyi kendi imkanlarımla yaptım. Artık daha profesyonelce çalışmak istiyorum. Hedeflerimden korkup kaçmam. Bu konuda çok kararlıyım, şüphe duymuyorum. Bunda, kitaplarını okuyup videolarını izlediğim Amerikalı ultra maraton koşucusu David Goggins'in büyük etkisi var. Onun sayesinde hayallerim için sorumluluk almayı öğrendim. Ben de onun gibi, imkanları kısıtlı fakat hayalleri büyük gençlere örnek olmak istiyorum. O yüzden destek verecek insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bu yolda sadece koşmuyorum, bir inancı ve mesajı taşıyorum. Daha büyük başarılar için desteğe ihtiyaç duyuyorum" diye konuştu.

