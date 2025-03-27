Kadir Gecesi Bişkek'te Coşkuyla İdrak Edildi
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara yoğun katılım sağlandı. Abdulkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'nde teravih namazının ardında yapılan etkinliklerde cemaat, dualar etti ve sahur için hazırlanan pilavı paylaştı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kadir Gecesi camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) kampüsünde yer alan Abdulkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'nde, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa katılım yoğun oldu.
Cemaat, teravih namazının ardından vaazı ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, topluca dua etti.
Avluda sahur yapmak isteyenler için kurulan 15 kazanda pilav hazırlandı.
Ülkenin en büyük kubbeli camisi olma özelliğine sahip Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi, Türkiye tarafından inşa edildi.
Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel