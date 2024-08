Kadın Tır Şoförü: Kadınlar Her Alanda Var Olmalı

(ANKARA) - Uzun yılların ardından esnaflığı bırakarak tır şoförlüğü yapmaya başlayan Berat Özel, "Kadınlar nasıl hayatın her alanında varsa bu işte de olmalı" dedi.

Uzun yılların ardından esnaflığı bırakarak eşiyle birlikte tır şoförlüğü yapmaya başlayan Berat Özel, ANKA Haber Ajansı'na tır şoförlüğü, sektör içindeki kadın istihdamı ve dayanışmasını anlattı.

Uzun yıllar esnaflık yapan Özel, "aşk"tan dolayı eşinden uzun süre ayrı kalmak istemediği için eşinin yanında tır şoförülüğüne başladı. Araba sürmeyi ve seyahat etmeyi sevdiğini söyleyen Özel, tır yolculuklarından çok keyif aldığını ifade ediyor. Özel, mesleğe geçiş sürecini, "Eşim 'tır alalım mı' dedi 'neden olmasın' dedim böylelikle ilk tırımızı aldık. Eşim çalışmaya başladı. Bende onun yanında gidip gelmeye başladım" ifadeleriyle anlatıyor. Özel, tırın tek kişilik bir yaşam alanı olması sebebiyle geçen sene kendi tırını almaya karar verdi.

Tek başına yaptığı ilk yolculuktan bahseden Özel, "korkunçtu" diyerek çok panik olduğunu söylüyor. Bu heyecanın işi öğrendikçe azaldığını belirten Özel "İlk yolculuğumda baya panik haldeydim, dizlerim titriyordu. Tek başınaydım tırda ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tırıma bindiğim zaman hala çok heyecanlanıyorum ama tabi işi öğrendikçe geçti" diye konuştu.

"Boyka bana yol arkadaşı oluyor"

Berat Özel'e yolculuklarında eşlik eden çok yakın bir arkadaşı var. Yardımcı kaptan koltuğunda oturan "Boyka" adlı köpeği, Özel'e kimi zaman arkadaş kimi zaman bekçi oluyor. "Yolculuklarınızda silah taşıyor musunuz" diye sorulduğunda Özel, gülümseyerek "Boyka yanımda" diyor. "Çocuğum" dediği evcil hayvanı hakkında Özel, "Ben hayvanlarla yaşamayı, çalışmayı çok seviyorum. Boyka, bana bekçiden ziyade yol arkadaşı oluyor. Elimin altında sürekli sevdiğim, bana yardımcı olan, ben indiğim zaman direksiyonuma oturan, gözü sürekli benim üstümde olan çocuğum" dedi.

Bir kadın olarak karşılaştığı kimi tepkilere "Gülüyorum ben böyle şeylere" diyen Özel, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim direksiyon hocam çok şaşırmıştı, ismim de Berat olduğu için. Hocamın yanına ilk gittiğimde 'direksiyon dersi için geldim' dedim 'sizinki aşağıda' dedi 'hayır ben buraya geldim' dedim. Çok şaşırdı, her gören çok şaşırıyor. Kadınların tepkileri muhteşem oluyor. Alkışlarlar, tezahürat yaparlar, korna çalarlar, sohbet ederler trafik ışığında karşılaşırsak… Kendinizi çok özel ve iyi hissettirirler.

"Kadınlar var oldukça tabular yıkılacak"

Abi diye kapıyı açıyorlar, direksiyonda kadın olduğunu görünce gözleri pörtlüyor, geri adım atıyorlar. Çok komik şeyler yaşadığım da oluyor. Bir keresinde aracı tır parkına park ettiğimde bir adam bana 'senin ehliyetin var mı' diye sormuştu. 'Yok amca' dedim 'sen nasıl geldin buraya' dedi 'dorseyle geldim amca' dedim, inandı. Gülüyorum ben böyle şeylere.

Tabuların kadınlar var oldukça ve çoğaldıkça yıkılacağına inanıyorum. En çok gördüğüm tepki ise videoya alınmak oluyor. Buna kızıyorum çünkü fırsat verilirse kadınların yapamayacağı şeyin olmadığını düşünüyorum."

"İstediğimiz zaman yapamayacağımız şey yok"

"Kadın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullanan Özel, hayatın her alanında kadınların olması gerektiğini söylüyor. Özel, şöyle devam etti:

"Bu işte bir kadını gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Yapabilir misin, nasıl gibi sorularla karşılaşıyorum. Alışkın olmadıkları bir durum ama ben biliyorum ki bizim kadınımız çok güçlüdür. Kadın, yeterince isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapabiliriz, biz bu işte olmalıyız çünkü kadının elinin değdiği her yer çiçek açar, her yer tertemiz olur. Nasıl hayatın her alanında varsak biz bu işte olmalıyız diye düşünüyorum. Gittiğim fabrikalarda görüyorum forkliftçi kadınları, benzin istasyonlarında pompacı kadınları görüyorum, çok hoşuma gidiyor. Direksiyonda da olmalıyız diye düşünüyorum."

"Kadın dayanışmasını sağlıyoruz"

Kadın tır şoföerleri olarak "Yolların Sultanları" isimli topluluk kurduklarını söyleyen Özel, "Burada bir sürü kadın tırcı var. Birbirimize yardım ediyoruz. Kurucumuz Leyla Ablamız var, Türkiye'nin ilk kadın tır şoförü. Her konuda bizim arkamızda durur, kafamıza bir şey takılırsa bize yardımcı olur. Bir yere gidiyoruz mesela burada biri var mı diye soruyoruz birbirimize" diye konuştu.

Kadın tır şoförü sayısının arttığını söyleyen Özel, bu durumun "gurur verici bir şey" olduğunu belirtiyor. Bu işi yaparken en çok zorlandığı şeyin hemcinsleriyle bir araya gelememek olduğunu belirten Özel, "Benim bölgemde çok az kadın çalışan var. Ben hiç görmedim, bir iki kere duydum sadece 'bir kadın daha var' diye. Çok isterim karşılaşmayı çünkü bu hayatı yaşarken en çok zorlandığım şey hemcinslerimle sohbet edememek oluyor" ifadelerini kullandı.