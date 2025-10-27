Kadın Polisler Okullarda Öğrencilere Güvenlik Eğitimi Veriyor

KARS'ta görev yapan kadın polis memurları, öğrencilerin güvenliği ve bilinçlenmesi için okul okul dolaşarak kişisel güvenlik, akran zorbalığı ve çocuk hakları konusunda eğitim veriyor. Okul çıkışı çocukların güvenliğini takip eden kadın polisler, "Biz her zaman sizin yanınızdayız. Karşılaştığınız bir durumda 112'yi aramaktan çekinmeyin" mesajını veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, kent merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okulları tek tek gezerek çocukların temel hakları konusunda bilgiler veriyor. Akran zorbalığı başta olmak üzere olası tehlikelere karşı öğrencileri bilinçlendiren Çocuk Şube Müdürlüğündeki kadın polisler, son olarak merkez Şehit Abubekir Elyıldırım Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul salonunda eğitim veren polisler, bir ders saati boyunca öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskli durumlar, haklarını nasıl koruyabilecekleri ve gerektiğinde nasıl yardım isteyebileceklerini anlattı.

Öğrencilerden kendilerini çok iyi dinlemelerini isteyen polis memurları, "Biz çocuk polisleriyiz. Adli ve idari anlamda 18 yaşına kadar bütün bireyler aslında birer çocuktur. Bizler 18 yaşına kadar suç işlemiş, herhangi bir suça maruz kalmış, bazen mağdur, bazen şüpheli durumundaki kimselerin durumlarıyla ilgileniriz. Sizlerin dışarıda karıştığı bazen kavga, bazen işte sizin mağdur olduğunuz yaralanmalar, başınıza dışarıda gelen belki üzücü durumlar, kaybolmalarınız ya da herhangi bir suça maruz kalmanız ya da bir suçlu olmanız bazen istemeden de olsa biz bu durumlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizlerin bütün adli sürecini yönetiyoruz. Biz sivil polis arabalarında her gün sizlerin okul giriş ve çıkışlarını takip edip sizlerin güvenliğini sağlıyoruz. Siz bilmiyorsunuz ama biz her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.

'AKRAN ZORBALIĞI BİR SUÇTUR'

Öğrencilere akran zorbalığı konusunda da bilgiler veren polis memurları, bazı davranışların toplumda 'şaka' olarak görülse de aslında birer suç olduğunu ifade etti. Arkadaşa tokat atmak, saç çekmek, alay etmek, eşyasına zarar vermek veya onu toplum içinde küçük düşürmenin akran zorbalığı kapsamına girdiğini belirten polisler, o kişi sessiz kalsa da ailesinin şikayetçi olabileceğini ifade etti.

Çocuklara her zaman korunma haklarının olduğunu hatırlatan kadın polis memurları, kendilerini güvende hissetmemeleri durumunda en yakın polis merkezine gitmeleri ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda uyardı.

Polis memurları, çocukların hiçbir şeye sessiz kalmamaları gerektiğini ve olası bir durumda büyüklerine anlatmalarını tavsiye etti.

Sunumun ardından kadın polis memurları, öğrencilerle birebir sohbet ederek, özellikle sosyal medyada yaşanan siber zorbalık, okul çevresinde tanımadıkları kişilerle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği gibi konularda merak edilen soruları da yanıtladı.