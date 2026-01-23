Haberler

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Güncelleme:
Konya'da çeşitli suçlardan aranan Ö.S., polis tarafından kadın kıyafetleri giyerek saklandığı evde yakalandı. Daha önce 5 ayrı suçtan işlem gören Ö.S., gözaltına alındı.

KONYA'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S. (47), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Ö.S.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Mühür bozma', 'Hakaret', 'Kadına yönelik şiddet' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'ye yönelik çalışma başlattı. Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi. Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

