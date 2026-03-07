Eğitim-Bir-Sen'den "kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 4 güne düşürülmesi" talebi

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep etti.

Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen olarak, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatındaki sorunlarına dikkati çekmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'de 214 bini aşkın kadın üyeyle kadınların en büyük örgütlü gücü olma sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Aydın, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için uzun yıllardır mücadele verdiklerini ifade etti.

Kadın kamu görevlilerinin, annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştıklarına dikkati çeken Aydın, aileyi güçlendiren, çocukların ihmal edilmediği, adil ve sürdürülebilir çalışma düzeni sağlayan yeni bir modele ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Eğitim alanındaki kadın kamu görevlilerine yönelik saha araştırması

Aydın, "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri" başlıklı saha araştırması yaptıklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin "yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini", yüzde 96'sının ise bu süreçte "özlük ve sosyal haklarının korunmasını" istediğini aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden... Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir."

Kadınların çalışma hayatındaki verimliliğinin, "güçlü analık hakları"yla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, önerilerini şöyle sıraladı:

"Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı. Babalık izin süreleri artırılmalı. Tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı. Çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı. Yıllık izin süreleri, çocuk sayısına göre artırılmalı. Kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli."