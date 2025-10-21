Kadın Dostu Kentler 3 Programı Tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile "Kadın Dostu Kentler 3" programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve milli marşın okunmasının ardından video gösterimi ile başladı.

TBB Başkan Vekili Seçer, burada yaptığı konuşmada, programın, kadınların ve kırılgan grupların haklarını görünür kılarken, yerel yönetim anlayışını, toplumsal sorumluluğu ve kentlerin yaşam kalitesini yeniden tanımladığını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki şehirler, kadınların ve kız çocuklarının güvenle yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunda, aslında tüm vatandaşlar için daha adil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir mekan haline gelir." dedi.

Kadın Dostu Kent uygulamasının, kadınların ve kırılgan grupların hak ve ihtiyaçlarının gözetildiği, güvenli ve erişilebilir kent anlayışının simgesi haline geleceğini söyleyen Seçer, "Programın üçüncü fazında, önceki iki fazdan edinilen güçlü deneyimlere dayanarak, belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmayı ve yerel eşitlik mekanizmalarını kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri, Kurulları ve Komisyonlarından oluşan katılımcı bir yapı kurulacaktır. Ardından belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının eşit temsiliyle Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin ayrıca STK'lere kurumsal güçlendirme desteği sunacağını dile getiren TBB Başkan Vekili, aynı zamanda belediyelerin bütçelerinde eşitlik mekanizmalarına yer açılmasını teşvik edeceğini ve Kadın Dostu Kent markasıyla farkındalığı artıracağını anlattı.

"Özellikle, kadın dostu kentlerin merkezinde önemli bir vizyon var"

UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, programın 3. fazının düzenlenmesinin, birinci ve ikinci fazın başarılı olduğu anlamına geldiğini belirterek, "Özellikle, kadın dostu kentlerin merkezinde önemli bir vizyon var." dedi.

Kadınların ve kız çocuklarının güvenli bir şekilde yaşaması ve onların hizmetlere erişiminin artması gerektiğine dikkati çeken Khan bunun soyut bir durum olmadığını ifade etti.

3. fazda 25 belediyenin katılım sağladığını hatırlatan Khan, "Belediyeler içinde eşitlik mekanizmaları kurulacak. Bu vesilesiyle kadın erkek arasında eşitliği sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Khan, bu proje ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklığın da gelişeceğine vurgu yaptı.

"Belediyeler bu projenin önemli bir parçası"

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Wyganowski da "Bugün, projelerin aktörlerinin buluştuğu bir etkinlikteyiz." ifadesini kullanarak, proje kapsamında somut etkinlikler yapmaya çalışıldığını anlattı.

"Kadın dostu kent demek, sadece sokakların güvenli olması değil, kadının konuşabilmesi, dönüşebilmesi, yürüyebilmesi ve güvenle yaşaması demek." diyen Wyganowski, konuşmalar öncesinde gösterilen videoya değindi.

Wyganowski, belediyelerin bu projelerin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Kadın Dostu Kentler programının neredeyse 20 yıl önce başlayan bir program olduğunu hatırlattı.

"AB'nin mali desteğiyle 5 milyon avro değerinde, 36 ay sürede uygulama gerçekleşecek." diyen Wyganowski, projenin işleyişi hakkında bilgi verdi.

"Katılımcılık ve kapsayıcılık ruhu projenin en değerli noktalarından bir tanesi"

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Özcan da Türkiye-AB mali işbirliği sürecinin Türkiye-AB ilişkilerinden bağımsız olarak 20 yılı aşkın sürdüğünü, bunun önemli projelerin hayata geçmesini sağlayan araçlardan biri olduğunu belirtti.

Özcan, kadın istihdamından kız çocuklarının okullaşma oranına, kadına yönelik şiddet ile mücadeleden ayrımcılıkla mücadeleye gibi çok farklı tematik alanlarda mali işbirliğinin desteklendiği projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projenin oluşumu birçok farklı kuruluşun bir araya gelerek, katkılarını vererek dizayn edilen bir yapıda. O yüzden bizim için çok önemli. Ama en önemlisi 25 pilot ilimizde sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, yerel kamu kuruluşlarının yerel yönetimlerimizin birlikte çalışmasına imkan sağlayacak. Dolayısıyla bu katılımcılık ve kapsayıcılık ruhu projenin en değerli noktalarından bir tanesi."