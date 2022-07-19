Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü: "Yok Öyle Enseyi Karartmak. Karanlık Günlere Karşı Mücadeleye Devam Diyoruz"

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Danıştay 10. Daire'nin; İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararıyla çekilme kararının iptali davasını reddetmesi için, "Yok öyle enseyi karartmak, yok öyle kenara çekilip küsmek, oturmak. Demokrasiden yana, çağdaşlıktan yana olan tüm kadınlar ve kadın erkek eşitliğine inanan tüm bireyler adına dünden daha fazla çalışmanın zamanıdır. Bu ülkede, yarın tek adam rejiminin getirebileceği karanlık günlere karşı mücadeleye devam diyoruz" dedi.

TKDF Başkanı Canan Güllü; Danıştay Onuncu Daire'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı'yla çekilme kararına karşı açılan davanın reddi kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Güllü, şunları söyledi:

"Dört duruşma boyunca kurumların avukat arkadaşları, savunmalarını yaptılar. ve o dört duruşma boyunca davalının temsilcisi sürekli tek adam rejiminin kararlarına karışılamaz dedi. Aslında hukuk fakültesinin ilk sınıfına giren bir öğrencinin bile Anayasa'yı, hukukun üstünlüğünü, Parlamento'nun alınmış kararlarının üzerine karar alınamayacağını bilmeli. Ama Cumhurbaşkanlığı gibi ucube bir kararın sonucunda bugün, tek başına, bir gece imzalanan bir karar, bugün Parlamento'nun kararını sıfırladı.

"YOK ÖYLE ENSEYİ KARARTMAK, YOK ÖYLE KENARA ÇEKİLİP KÜSMEK, OTURMAK"

Karar üçe iki oyla alınmış bir karardı. Bu da bizim geleceğe dair umudumuzu besliyor aslında. Yani, tamamen her yer darmadağın, yıkıldık, bittik değil. Biz mücadeleden vazgeçmeyecek, iradeyi ve iş birliğini görüyoruz ve bu nedenle geçmişten gelen gücümüzle; kadın hareketinin 1800'lü yıllardan gelen gücüyle mücadeleye devam diyoruz. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi, belki iktidarın kadın politikası olarak yer almayacak ama kadın dernekleri olarak biz, kadın hareketi olarak biz bu mücadeleyi yerelde yapmaya devam edeceğiz. Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi'nin yaşattığı ve yaşatacağı noktasındaki bilgimizi, becerimizi, deneyimimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yok öyle enseyi karartmak, yok öyle kenara çekilip küsmek, oturmak. Demokrasiden yana, çağdaşlıktan yana olan tüm kadınlar ve kadın erkek eşitliğine inanan tüm bireyler adına dünden daha fazla çalışmanın zamanıdır. Bu ülkede, yarın tek adam rejiminin getirebileceği karanlık günlere karşı mücadeleye devam diyoruz."

ANKA / Güncel