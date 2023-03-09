Kadın cinayetinde çiftin çocukları, duruşmada o anları anlattı

ISPARTA'da, Sezer Işık'ın (38), eşi Yadigar Işık'ı (40) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada, olaya tanık olan çiftin çocukları A.I. (16) ve K.I. (14) dinlendi.

ISPARTA'da, Sezer Işık'ın (38), eşi Yadigar Işık'ı (40) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada, olaya tanık olan çiftin çocukları A.I. (16) ve K.I. (14) dinlendi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Sezer Işık'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Sezer Işık, ormandaki ağılda tartıştığı eşi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti. Yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Sezer Işık'ı Isparta- Eğirdir kara yoluna yakalayıp gözaltına aldı. Sezer Işık, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savcı, mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, olayın kadına ve eşe karşı işlenmiş olması, ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak birine karşı nitelikli öldürme suçunu kapsadığından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti savunma için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.