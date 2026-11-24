(TBMM) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde yakınları kadın cinayetlerinde katledilen aileler, TBMM'de seslerini duyurmaya çalışarak, yargı süreçlerinde yaşanan sorunları dile getirdi. Eşi ve kayınpederi tarafından katledilen Başak Gürkan'ın kız kardeşi, "Adalet arayışımız sürüyor. Biz intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz" ifadesini kullanırken, 17 yıl önce 45 yerinden bıçaklanarak katledilen Sevgi Aslan'ın ablası, "17 senedir çırpınıyoruz. Adalet istiyoruz, sesimizi duyun. Bu katil açığa çıksın, yeter artık" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yarının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatarak, "Bir 25 Kasım'da daha kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkını konuşuyoruz. Çünkü kadınlar bu ülkede hala yaşamak için mücadele veriyor. Şiddetten kurtulmaya çalışıyor. Koruma kararları uygulanmadığı için göz göre göre katlediliyor. Aileler, adliye koridorlarında yıllarca adalet arıyor" dedi.

Kaya, şunları kaydetti:

"AKP iktidara geldiğinden beri 10 bini aşkın kadın, katledildi. 2002 yılında 66 olan kadın cinayeti, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, sadece bu yılın 10 ayında 518'e çıktı. Üstelik bu ölümlerin 273'ü kayıtlara şüpheli olarak geçti. İktidar bu ölümlere 'şüpheli' deyip dosyayı kapatmaya çalışıyor. Bu iktidar döneminde orta ölçekli bir ilçe nüfusundan daha fazla kadın hayattan koparıldı. İçişleri Bakanlığı kayıtlarında 2026'nın 10 ayında 194 kadın cinayeti işlendiği belirtiliyor. Bir yanda 518, diğer yanda 194. Veriler arasındaki bu uçurum, gerçeği gizleme çabasının en açık kanıtıdır. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a soruyorum: Yüzlerce kadın, çantasında koruma kararı olmasına rağmen katledildi. Kaç koruma ihlaline zamanında müdahale ettiniz? Günde en az iki kadın yaşamdan koparılırken, kağıt üzerindeki projelerinizle övünemezsiniz.

2021–2025 yılları arasında tedbir kararları tam 69 bin 391 kez ihlal edildi. İçişleri Bakanlığı elektronik izleme kapasitesini yalnızca 2 bin olarak açıklıyor. Kadının öldürülmesini bekleyip ardından 'başsağlığı' dilemek şiddetle mücadele değildir. Üstelik, şiddet sadece fiziksel de değildir. TÜİK verilerine göre bile kadınların yüzde 28'i psikolojik, yüzde 18'i ekonomik şiddet görüyor. Peki mevcut iktidar ne yapıyor? Eskişehir'de kadın çalışanını darp ettiğini itiraf eden işverene sadece 10 bin 500 lira adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAYABİLDİĞİ BİR TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ"

Kadını çalışmakla, çocuğuna bakmak arasına sıkıştırıyorsunuz. Kadın yalnızca bir anne ya da eş değildir. Kadın, eşit yurttaştır. Kadınların boşanma, nafaka, çalışma hakkına el uzatmayın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadının Güçlenmesi Programına ayrılan ödenek, kadın nüfusuna bölündüğünde kadın başına günlük yalnızca 70 kuruşa denk geliyor. Günde 70 kuruşla kadını nasıl güçlendireceksiniz? 2026 sonunda 152 olması beklenen sığınak sayısını, 2027'de yalnızca 153'e çıkarmayı hedefliyorsunuz.

Artık kadınlar bu ülkede nefes alamıyor, sokakta yürüyemez hale getirildi. Boş vaatlerden bu iktidar öteye gidemiyor. İktidara geldiğimizde, ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak. 6284 sayılı Kanunu etkin şekilde uygulayacağız. Kadın sığınaklarının sayısını hızla artıracağız. Güvenli barınma, ücretsiz kreş, ücretsiz adli yardım ve güvenceli istihdam sağlayacağız. Ev kadınlarına emeklilik güvencesiyle, kendi maaşları ile ayakları üzerinde durmalarını güvence altına alacağız. Kadınların sadece hayatta kalmak için direndiği değil, eşit ve özgür yaşayabildiği bir Türkiye'yi biz kuracağız."

"İNTİKAM İSTEMİYORUZ ADALET İSTİYORUZ"

Kaya'nın konuşmasının ardından öldürülen kadınların aileleri söz aldı. Eşi ve eşinin babası tarafından katledilen Başak Gürkan'ın kız kardeşi, "Eşi boşanma kararını hazmedememiştir. Büyük bir öfkeyle ortalıkta dolaşmış, sonrasında bu vahşi olayı babasıyla birlikte gerçekleştirmiştir. Başak'ın evinde kızıyla yalnız olduğu bir saatte eve gitmişlerdir babasıyla. İçeri girip önce baba oğul, Başak'ı darp etmiş, eşi Barış, Başak'ın kaçmasına engel olmuştur. Ablamın saçları Barış Arslan'ın elindeyken, babası boğazını kesmiştir. Görüntüler izlense, kurtarma imkanı olmasına rağmen Barış Arslan, kurtarma girişiminde bulunmamıştır. Gözlerini kırpmadan iki buçuk dakikada annesini yavrusunun gözleri önünde katlettiler. Adalet arayışımız sürüyor. Biz intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

45 yerinden bıçaklanarak katledilen Sevgi Aslan'ın ablası ise, "17 yıldır adalet arayışımızda bir ilerleme olmadı. 17 yıl sonra biz nasıl delil getirelim. Biz adalet istiyoruz, 17 yıldır katili korudular. Hakim de savcılar da katili desteklediler. Kardeşim 17 yıldır Ankara'nın ortasında duruyor. Bizim sesimizi neden duymuyorlar. 17 senedir çırpınıyoruz. Adalet istiyoruz, sesimizi duyun. Bu katil açığa çıksın, yeter artık" ifadesini kullandı.

2023'te ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Nursena Kozan'ın annesi, "3 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Dosyamız Yargıtay'da adalet bekliyoruz. Yargıtay'dan bir an önce kararın çıkmasını istiyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan beklediğimiz yanıtı bir senedir alamıyoruz" dedi.

Eylül 2021'de evinde öldürülen Ceren Ünal'ın annesi, "Kendini astı dediler. Benim çocuğumun sağ el tırnağında erkek DNA'sı bulundu, araştırılmadı. Dosyada araştırma yapılmadan dosyamıza takipsizlik verildi. Dosyanın yeniden açılması için çalmadığımız kapı kalmadı, bir türlü açılmadı. 11 ay otopsi raporu bekledik. Adalet Bakanı, bizim dosyalarımızı da artık incelesin" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA