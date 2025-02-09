Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış Çağrısı

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, "Ülkede huzur ve refah için atılacak olumlu ve hayırlı her adımı desteklediklerini" belirtti.

Van'daki bir otelde bir araya gelen aşiret temsilcileri adına açıklama yapan Aslan, ülkede son 40 yılda çok büyük acıların yaşandığını, telafisi mümkün olmayan can kayıpları olduğunu söyledi.

Hiçbir kazananı olmayan yoğun çatışma ortamı iç ve dış çevrelerce yaşatıldıkça gencecik evlatları kaybettiklerini ifade eden Aslan, "Ülkemizin uzun bir zamandır terör olaylarından çok büyük maddi ve manevi zarar gördüğü apaçık bir gerçektir. Kardeşçe yaşamamızı istemeyen bazı güçler, bu kaos ortamının bitmesini istememektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın huzursuzluğunun azalması ve refah düzeyinin yükselmesi için emperyalist güçlerin oluşturduğu bu terör belasından bir an önce kurtulmak gerekmektedir." diye konuştu.

Birlik ve beraberliği daha güçlü kılmaları gerektiğini dile getiren Aslan, çocuklarına anlatacakları güzel öykülerin ancak barış ve kardeşlik ikliminde yazılabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda ülkemizdeki bazı siyasi liderlerimizin engin bilgi ve tecrübe birikimleri ile tarihi sorumluluk ve inisiyatif alarak ülkemizde barış, kardeşlik ve huzur ortamı tesis edilmek üzere çok anlamlı ve kıymetli bir girişimde bulunduklarını görüyoruz. Kuşkusuz bu girişimi çok önemli buluyor ve önemsiyoruz. Ülkemizin, coğrafyamızın, vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması için atılacak olumlu ve hayırlı her adımı önemsiyor ve destekliyoruz. Öncelikle PKK'nın silah bırakmasına yönelik Abdullah Öcalan'a yapılan çağrı son derece değerli ve yerinde bir çağrıdır. Bu sorunu çözme noktasında ortaya konulan her irade değerlidir. Tabii olarak Kürt sorununun muhatabı Kürt halkıdır. Kürt halkı kendi içinde geniş, demografik ve İslami yapıya sahip bir halktır. Yeni süreçte, daha önceki dönemde İslami camianın bu sorunu çözmeye dair çabaları ve hassasiyetleri dikkate alınarak adım atılmalıdır. Hem Öcalan hem siyasal Kürt partiler hem de İslami oluşumlar bu sürece katkıda bulunmak zorundadır. Bilinmelidir ki Türkiye, Türkiye'deki Türklerin ve Kürtlerin güvende yaşayabileceği, emperyalist güçlerin sömürüsüne karşı yekvücut direnebileceği tek vatandır."

Orta Doğu'da Gazze ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak saldırıları durdurabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Aslan, bu nedenle yaşanan sürecin hiçbir siyasi propagandaya kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Silah bırakma çağrısının değerli bir çağrı olduğunu belirten Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır. Siyasi, felsefi, dini ve ideolojik olarak hangi görüşe sahip olursa olsun tüm toplum kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının diğerlerini dışlamadan, ötekileştirmeden kendi müktesebatı gereğince sürece taraf olmaları, katkı vermeleri, sürecin kapsayıcı ve sağlam bir zeminde çözüme kavuşması için önemlidir. Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak köklü birikimimiz, kadim kültür ve medeniyetimiz ile ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz. 85 milyon vatandaşımızın kardeşliği için ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak adına, bu bildiri ile sesimizi Türkiye'de yaşayan bütün halklara iletmek istiyoruz. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyoruz."