Kadıköy'de Çocuk Tiyatro Festivali Başlıyor

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Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali, 20 Haziran'da başlayacak. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek festival, iki hafta boyunca çeşitli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Tiyatro Festivali" 20 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek festival, çocuklara tiyatroyla tanışma ve yaz akşamlarını sanatsal faaliyetlerle geçirme fırsatı sunuyor.

Her akşam saat 21.00'de farklı bir çocuk oyununun ücretsiz olarak sahneleneceği festivalin açılışı, 20 Haziran'da, Selin Cankı Ceylan'ın yazdığı ve Serin Öztoprak'ın yönettiği "Önüm Arkam Duygularım Sobe" adlı oyunla yapılacak.

İki hafta sürecek festivalde çocuklar müzikli gösterilerden çevre temalı interaktif oyunlara, klasik masal uyarlamalarından bilim insanı Nikola Tesla'nın öyküsüne kadar pek çok farklı konuyu işleyen oyunla buluşacak.

Bu yıl sahnelenecek oyunlar arasında "Sen Neredesin?", "Rüyalar Sandığı", "Köpekler Bale Yapar", "Kurbağa Prens", "Alaaddin Müzikali", "Kuzey Kutbu Krallığı", "Kağıt Geminin Yolculuğu", "Dünya Bizim Evimiz" ve "Zaman Makinesi 3-Nikola Tesla" gibi oyunlar yer alıyor.

Festival, 4 Temmuz'da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'nin sahneleyeceği "En Şık Kral" adlı oyunla sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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