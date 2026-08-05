Kadıkalesi-Anaia Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde, yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Kadıkalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi, Kuşadası'nın marka değerini artırıp, kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacak" dedi.

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın yaptığı Anaia Höyüğü'nde, 12'nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi'ne ait bir kilise ile 5'inci yüzyıldan kalan ve Hıristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. Kazı çalışması sırasında açılan yarmalarda insan iskeletlerinin de ortaya çıkarıldığı Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nün geçmişi 'Prehistorik' (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

Kadıkalesi-Anaia- Höyüğü, Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler' dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Kazılarda bu güne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Kadıkalesi-Anaia-Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle de Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 81'e ulaştı.

'İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNACAK'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bölgenin listeye alınması için 22 Temmuz'da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Çünkü Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, deniz kıyısına kadar ulaşan çok geniş bir yerleşim alanını kapsıyor. Yaşanan gelişme, ilçenin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı