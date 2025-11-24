KADEM'den 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' çağrısı

25 KASIM Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' sloganıyla toplumun tüm kesimlerini mücadeleye çağıran Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)'in yeni kampanyasının yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu. Kamu spotuyla duyurulan bu çağrıya İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın yanı sıra gazeteci Fulya Öztürk, futbolcu Mesut Özil ve pek çok ünlü isim destek verdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' adını verdiği kampanya, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, gazeteci Fulya Öztürk ile akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı. 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' sloganıyla toplumun tüm kesimlerini bu konuda farkında olmaya' ve mücadele etmeye davet eden kampanyada, Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik şiddetle mücadele için önerdiği turuncu renkteki noktalar kullanılıyor. Özel olarak kampanya için tasarlanan ve kadına yönelik şiddete hep birlikte 'dur' deme iradesini temsil eden Turuncu noktaların yaygınlaşmasıyla toplumun ortak duruşunun ifadesi edilmesi amaçlanıyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: GERÇEK DÖNÜŞÜM SOMUT ADIMLARLA BAŞLAR

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Önce merak, sonra farkındalık yayılır. Birkaç kişinin başlattığı o küçük hareket, bir anda bütün toplumu ayağa kaldırabilir. Bir şey mi oldu, bir tehlike mi var? İşte şiddetle mücadelede en çok ihtiyacımız olan refleks tam olarak bu. Kaynağına bakmadan, kim yaşadı demeden, içimizden gelen o hemen yardım etmeliyim, sesine kulak vermek. Bir kişinin çığlığını, bir toplumun vicdanına dönüştürmek. Bir kadının yardım çağrısına, bir kadının şiddete maruz kalmasına, bir kadının tehdit altında olmasına hep birlikte başımızı çevirip aynı ciddiyetle bakmak. Belki de toplumsal dönüşüm tam da böyle başlar. Bir kişinin yöneldiği yerin, bir toplumun bakmaya cesaret ettiği yer olmasıyla. İşte biz 12 yıldır KADEM'de bunun için mücadele veriyoruz. Her bir kadının yaşadığı acının üstünü örten sessizliği kaldırmaya, görünmeyeni görünür kılmaya, fark edilmeyen yaraları toplumun kalbine taşımaya çalışıyoruz. Kolay mı? Değil. Hatta bazen inanılmaz zor. Ama biz biliyoruz ki gerçek dönüşüm somut adımlarla başlar. Biz yarayı deşmeyi değil, iyileştirmeyi seçiyoruz. Biz acılara saplanıp kalan, değil, geleceğe umut veren, onaran yeni bir hikaye yazmak istiyoruz" dedi.

'HER YIL FARKINDALIK KAMPANYALARI DÜZENLİYORUZ'

Bayraktar, "Öncelikle şiddetin ne olduğunu anlatıyoruz ve bu çok ciddi bir iş. Hangi tutum ve davranışların şiddet olduğunu, kadınların şiddetten korunmak için neler yapabileceklerini tek tek anlatıyoruz. 56 şehirde temsilcilerimiz var. Bu şehirdeki gönüllülerimiz, çalışanlarımız köy köy, ev ev dolaşarak kadına şiddete karşı toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için çabalıyorlar. Fabrikalara gidiyoruz, iş yerlerine gidiyoruz, kadınların öğle arasında, molalarda, bazen bir okulda küçücük bir sınıfın içinde. Bu hayati bilgilere erişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Faillerin hak ettikleri cezayı alması, başta 6284 olmak üzere ilgili tüm yasaların gerçekten caydırıcı bir şekilde uygulanması için savunuculuk faaliyetleri yapıyoruz. Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadın ve erkek arasında yaşanan bir sorun olarak görülemeyeceğini biliyoruz. Şiddete tanık olan herkesin sorumluluk alıp harekete geçebilmesi için toplumsal bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Biz de bu dönüşümü desteklemek amacıyla her yıl farkındalık kampanyaları düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

'TURUNCU NOKTA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEMİZDE SEMBOL OLACAK'

Bayraktar, "Hep birlikte' diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Devlet kurumları, yerel yönetimler, hukukçular, sağlık çalışanları, öğretmenler, medya, iş dünyası, kültür sanat dünyası, sporcular, sivil toplum, aileler ve elbette bireyler. Herkesi davet ediyoruz. Bir komşunun çığlığını duymaya, bir kadına "yalnız değilsinö demeye, KADES'i bilmeye ve öğretmeye, Alo 183'ü paylaşmaya, şiddeti normalleştiren dile hayır demeye, çocuklara saygı ve sınır eğitimi vermeye, medyayı sorumlu davranmaya davet ediyoruzö ifadelerini kullandı. Bugün burada bir toplumsal seferberliğin ilk adımını atıyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele, birkaç kurumun değil, bütün bir milletin meselesidir. Kampanyamızın simgesi de turuncu nokta. Turuncu KADEM'in kurumsal rengi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele rengi. Bu nedenle kampanyamızda turuncu nokta, kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım diyen herkesin sembolü olacak. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu noktayla bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum, görmezden gelmiyorum, göz yummuyorum demiş olacağız" dedi.

'EVLATLARIMIZA GEREKEN DEĞERİN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sokak'ta tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla öldürdüğü Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de "Özellikle kadınlarımız en çok güvende olması gereken yuvalarında en yakınları tarafından şiddet görmekte. Siyasi görüşü, yaşam tarzı, ırkı, dini davranışları ne olursa olsun hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Meclisimiz kadına yönelik yeni kanunlar çıkartması, hakim, savcı avukatların bu konudaki gayretleri, sivil toplum kuruluşların çok önemli çabaları, caydırıcı farkındalık açısından çok önemli olsa da maalesef yeterli değil. Zaten adalet arayışı ihtiyacı duyulduğunda çok değer verdiğin evladın ahirete gitmiş, toprağa girmiş demektir. Bizler evlatlarımıza gereken değerin verilmesini, yaşamlarını zorla elinden alınmadan korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ADALET HERKES İÇİN AYNI ŞEKİLDE UYGULANSIN'

2020 yılında Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Her gün haberlerde okuyoruz; çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Elbette üzülüyoruz ama sadece üzülmekle kalıyoruz. Benim tek isteğim adalet. Çünkü cezalarımız caydırıcı değil. Ben 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama maalesef hala bir sonuca ulaşamadık. 61 yaşındayım. Olayın olduğu gün dişlerimle fındık kırıyordum, bugün ağzımda tek bir diş bile yok. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler ya. İşte o mücadeleyi 6 yıldır veriyoruz ama hala netice yok. Tek isteğimiz, bu konuda sizlerden de ricamız; büyüklerimize bir kez daha sesleniyoruz: Adalet benim için de herkes için de aynı şekilde uygulansın. Evet, ben aşiret çocuğuyum, kalabalık bir ailem var ama ilk günden bugüne kadar yanımda sadece kadın derneklerini gördüm. Kendi ailemi bile görmedim" dedi.