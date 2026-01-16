Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem ve kızı, Rektör Özkan ile bir araya geldi

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, "Özlenen" adlı kızıyla ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Rektör Özkan, ziyarette, kendisiyle aynı adı taşıyan çocuğun büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Rahim nakli sonrası dünyaya gelen 2 çocuğu da evladı gibi gördüğünü dile getiren Özkan, "Onları görmeyince özlüyoruz. Sık sık görüşerek özlemimizi gideriyoruz." dedi.

Anne Havva Erdem ise 3 yaşını 3 ay önce dolduran kızının çok neşeli bir çocuk olduğunu kaydetti.

Nakil olmadan önce çocuk parklarından geçerken "Keşke benim de bir bebeğim olsa." diye içlendiğini ifade eden Erdem, "Kendime hep 'Benim de çocuğum olacak mı? Elinden tutup parka götürecek miyim?' diye sorardım. Şimdi kızım sürekli 'anne hadi parka gidelim' diyor. Hayallerim gerçek oldu." şeklinde konuştu.

Kendisi gibi rahim nakli olmayı bekleyen çok fazla hasta olduğuna işaret eden Erdem, "Bu konuda mevzuatın çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen hastalar var. Umarım bir an önce güzel haber gelir ve bu nakillerin önü açılır." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Özkan, Erdem ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Havva Erdem'e, 27 Temmuz 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Rektör Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Erdem, nakilden 14 ay sonra doğum yaparak kızı "Özlenen"i kucağına almıştı.