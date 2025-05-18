Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sadık G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel