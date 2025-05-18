Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi

Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık G., kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi.

Kaçak Kazı Yaparken Üzerine Kaya Devrilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından bölgeye ulaşabilen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde 7 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaçak Kazı Yaparken Üzerine Kaya Devrilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Sadık G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Talisca 3. rap albümünü yayınladı

Yazın konser verecek! Fenerbahçe'nin yıldızı yeni albüm çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı

İtirafçı olan Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenlere soruşturma
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.