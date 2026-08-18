Haberler

Edirne'de Polis Takibi Kaza ile Bitti: 2 Yaralı

Edirne'de Polis Takibi Kaza ile Bitti: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kent merkezinden çıkarken kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kazada, araçta bulunan 7 Somali uyruklu kaçak göçmenden biri ile sürücü S.Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, diğer 6 göçmen polis merkezine götürüldü. Göçmenlerin yasadışı yollarla Avrupa'ya gitmeyi planladıkları belirlendi.

EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan, Somali uyruklu 7 kaçak göçmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada 1 göçmen ile sürücü S.Y. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Y. idaresindeki 34 GM 3130 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün dur ihtarına uymayan otomobili, polis takibe aldı. Kent merkezinden çıkan otomobil, Edirne-Havsa D100 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada, otomobildeki 7 Somali uyruklu göçmenden biri ve sürücü yaralandı. Göçmenlerin, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için kente geldikleri tespit edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı göçmen ve sürücü Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 göçmen, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçeli efsane veda etti
Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip! Tüm dünya bu transferi konuşur
Salah'ı bile unutturacak transfer! Beşiktaş'tan gizli operasyon

Beşiktaş'tan Salah'ı bile unutturacak transfer
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Yeni Parti'li vekile saldırıya siyasetten tepki yağdı

Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi

Tek gol var! İşte ilk yarının sonucu
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi