Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Ankara'da faaliyet gösteren üç köfte tesisine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 14,5 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, kaçak etlerin kamu kurumlarına satıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ekol TV'nin haberine göre; Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tesislerde kaçak dana ve tavuk etlerinin depolandığı tespit edildi. Aramalarda ele geçirilen ürünler ve çeşitli ekipmanlara el konuldu. Numune incelemelerinin ardından tüm ürünler imha edildi.

14,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK ET

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 14,5 milyon lira olduğu öğrenildi. İnsan sağlığını hiçe sayan tesislerin faaliyetleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından durduruldu.

KAMU KURUMLARINA SATILMIŞ

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinde kaçak etleri bazı kamu kurumlarına sattıklarını itiraf etti. Bu kurumlar arasında Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu da yer aldı. İtirafların ardından ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi için talimat verildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen ürünler:

2.931 kilogram piliç köfte

150 kilogram piliç harcı

640 kilogram tavuk eti

4.240 kilogram dana yağı

2.225 kilogram galeta unu

80 kilogram tavuk derisi

1.440 kilogram dana eti

120 kilogram dana sucuk

120 kilogram sakatat eti

230 kilogram hindi eti

6 adet kıyma yoğurma makinası

Etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler:

1.250 kilogram dana ve tavuk ürünü

20 kilogram menşei belirsiz soya

35 kilogram bezelye lifi

10 kilogram askorbik asit

500 gram plazma emilgatör

1 kilogram bilinmeyen kimyasal madde

Numuneleri alınan tüm ürünler imha edildi.