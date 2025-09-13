Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Ankara'da 3 köfte tesisine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 14,5 milyon lira olan 11 ton 250 kilogram kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, kaçak etlerin kamu kurumlarına satıldığı ortaya çıktı.
SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ
Ekol TV'nin haberine göre; Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tesislerde kaçak dana ve tavuk etlerinin depolandığı tespit edildi. Aramalarda ele geçirilen ürünler ve çeşitli ekipmanlara el konuldu. Numune incelemelerinin ardından tüm ürünler imha edildi.
14,5 MİLYON LİRALIK KAÇAK ET
Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 14,5 milyon lira olduğu öğrenildi. İnsan sağlığını hiçe sayan tesislerin faaliyetleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından durduruldu.
KAMU KURUMLARINA SATILMIŞ
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinde kaçak etleri bazı kamu kurumlarına sattıklarını itiraf etti. Bu kurumlar arasında Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu da yer aldı. İtirafların ardından ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi için talimat verildi.
Yapılan aramalarda ele geçirilen ürünler:
- 2.931 kilogram piliç köfte
- 150 kilogram piliç harcı
- 640 kilogram tavuk eti
- 4.240 kilogram dana yağı
- 2.225 kilogram galeta unu
- 80 kilogram tavuk derisi
- 1.440 kilogram dana eti
- 120 kilogram dana sucuk
- 120 kilogram sakatat eti
- 230 kilogram hindi eti
- 6 adet kıyma yoğurma makinası
Etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler:
- 1.250 kilogram dana ve tavuk ürünü
- 20 kilogram menşei belirsiz soya
- 35 kilogram bezelye lifi
- 10 kilogram askorbik asit
- 500 gram plazma emilgatör
- 1 kilogram bilinmeyen kimyasal madde
Numuneleri alınan tüm ürünler imha edildi.