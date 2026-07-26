Filenin Sultanları'na kabineden tebrik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları ile tarih yazdık. FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da FIVB Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Gösterilen eşsiz mücadele, sarsılmaz inanç ve ay yıldızlı formamıza yakışan karakterle bir kez daha tarih yazıldığını vurgulayan Ersoy, millete tarifsiz bir gurur yaşatan tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları bir kez daha şampiyon. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Harikasınız kızlar, şampiyonluk size çok yakışıyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gururluyuz, Şampiyon Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, ülkemize şampiyonluk kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirtti ve ay yıldızlı bayrağı bir kez daha gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'nı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dünyanın en iyisi FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA