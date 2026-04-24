Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza: Yolcular Yürümek Zorunda Kaldı

İSTANBUL, -KABATAŞ- Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Yolcular tramvaydan inerek yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü. Yaşanan yoğunluk ve yolcuların raylarda yürümek zorunda kaldığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı